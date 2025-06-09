بلمهدي يتسلم وثيقة الترتيبات الأولية لموسم حج 2026

تَسلّم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، وثيقة الترتيبات الأولية الخاصة بالحج لموسم حج 1447هـ/ 2026م، من نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط.

وتم ذلك خلال لقاء رسمي عُقد في مكة المكرمة، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1447هـ/ 2026م. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

كما يأتي هذا اللقاء ضمن جهود التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، لتأمين أفضل الخدمات لحجاج الجزائر. وتعزيز العمل المشترك بما يخدم ضيوف الرحمن، ويُسهّل أداء المناسك بروحانية ويُسر، يضيف البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور