بلمهدي يتفقد الحجاج الجزائريين المرضى بمستشفى الملك فهد

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، مساء اليوم الأربعاء، رفقة سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية، شريف وليد. بزيارة للحجاج الجزائريين المرضى الذين يتلقون العلاج بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوضعية الحجاج الجزائريين.

وأكد بلمهدي في تصريح للبعثة الإعلامية الجزائرية للحج، أن هذه الجولة تأتي في وقت يوشك فيه الموسم الأول على نهايته. مشيرا إلى أن جميع الحجاج الجزائريين سيتوجهون قريبا إلى مكة المكرمة لإتمام مناسكهم.

وأوضح ذات المتحدث، أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يحتضن حاليا ثلاثة حجاج جزائريين فقط من بين عشرة كانوا قد نقلوا إليه للعلاج. حيث غادر أغلبهم المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حين يرتقب أن يغادر اثنان منهم خلال الساعات القادمة.

وأشار الوزير، إلى أن الحجاج المرضى إستعادوا عافيتهم وهم في حالة صحية جيدة تسمح لهم بأداء مناسكهم. مضيفا أن الوفد المرافق سيواصل متابعتهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

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