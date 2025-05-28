بلمهدي يتفقد الحجاج الميامين أثناء تأديتهم للمهارات

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، بجولة تفقدية للحجاج الميامين أثناء تأديتهم للمهارات والتي شملت جبل أُحد ومقبرة الشهداء ومسجد قباء.

والتقى بلمهدي بعدد من الحجاج الجزائريين واطمأن على ظروف إقامتهم وسير البرنامج المعد لهم.

كما رافق رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر في هذه الجولة كل من مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر. وسعادة سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رئيس مركز المدينة المنورة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على توفير أفضل الظروف لحجاجنا الكرام. بما يضمن راحتهم وأداء مناسكهم في أحسن الظروف.

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