بلمهدي يتفقد الحجاج بمكة المكرمة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، يوسف بلمهدي، بزيارة تفقدية لحجاجنا الميامين بمكة المكرمة.

وحسب بيان للوزارة، رافق الوزير، القنصل العام بجدة، محمد عالم، ومدير المكتب الأستاذ الدكتور الطاهر برايك. ورئيس مركز مكة، يوسف بارود، إلى جانب عدد من أعضاء بعثة الحج الجزائرية.

وخلال اللقاء، عبّر الوزير عن ارتياحه لسير ظروف الإقامة والخدمات المقدمة. و على ضمان أفضل الظروف لأداء المناسك في راحة وطمأنينة.

كما عبّر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي تعكس مرافقة البعثة واهتمامها المتواصل.