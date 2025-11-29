بلمهدي يتفقد ويُدشن عدة مرافق بالمسيلة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، على تدشين مرافق تابعة للقطاع بولاية المسيلة.

وحسب بيان للوزارة، قام الوزير، رفقة والي المسيلة، بتدشين المدرسة القرآنية لمسجد الإمام البخاري بالمسيلة.

كما أشرف الوزير، على تدشين المدرسة القرآنية “النصر” التابعة للمسجد القطب بالمسيلة.

وحل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد لولاية المسيلة، سيقوم خلالها بتفقد وتدشين مرافق تابعة للقطاع.

وقد كان في استقبال الوزير بمقر الولاية، كل من والي الولاية نجم الدين طيار. والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، وجمع من الأئمة، وموظفي القطاع.