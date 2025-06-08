بلمهدي يثمّن جهود البعثة الجزائرية ويدعو إلى مواصلة العمل

ثمّن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الجهود المبذولة من طرف مختلف فرق البعثة، مشيدًا بروح الالتزام والتفاني في خدمة الحجاج الجزائريين، داعيًا إلى مواصلة العطاء بنفس الوتيرة خلال ما تبقى من مراحل الموسم.

وعبّر رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، الدكتور يوسف بلمهدي، خلال إشرافه على اجتماع تنسيقي بالخيمة المركزية. لبعثة الحج الجزائرية بمشعر منى، بحضور مدير المكتب، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك. ورؤساء مراكز البعثة الثلاثة بمكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة، بالإضافة إلى رؤساء وفود البعثة. عن تثمينه للجهود المبذولة من طرف مختلف فرق البعثة، مشيدًا بروح الالتزام والتفاني في خدمة الحجاج الجزائريين. داعيًا إلى مواصلة العطاء بنفس الوتيرة خلال ما تبقى من مراحل الموسم.

واستجابةً لدعوات الحجاج بالتفقد والزيارة، قام مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر بزيارة ميدانية إلى عدد من المخيمات. حيث تفقد أوضاع الحجاج واطّلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقد حرص خلال جولته على الاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وسعى إلى حل ما يمكن حله على الفور. وذلك عملا بتوجيهات الوزير رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، مؤكدًا التزام البعثة الجزائرية. بتوفير أفضل الظروف لراحة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الاطمئنان واليسر.

وشدّد المدير خلال الجولة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الفرق الميدانية لضمان نجاح الموسم. وتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.

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