بلمهدي يجتمع بفورار لدراسة المستجدات الوبائية

إجتمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، بأعضاء من اللجنة الوزارية للفتوى بإشراف المنسق العام للجنة، محند إيدير مشنان، ومنسق اللجنة العلمية جمال فورار.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات الوبائية التي لها صلة ببعض الانشغالات التي تدرسها اللجنة الوزارية للفتوى.

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