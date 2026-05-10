بلمهدي يجتمع مع مسؤولي مكتب شؤون الحجاج بالبقاع المقدسة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، على الاجتماع الذي جمع مسؤولي مكتب شؤون حجاج الجزائر بالبقاع المقدسة، بالمراكز الثلاثة، المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، وذلك بتقنيه التحاضر عن بُعد.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير إلى عرض قدمه مدير مكتب شؤون الحجاج الجزائر ورؤساء الوفود ورؤساء المراكز. بهدف الاطلاع عن كثب على مدى سير أعمال الحج والتحضيرات الجارية لأيام المشاعر المقدسة.

وأسدى الوزير مجموعة من التوجيهات تصبّ في مجملها في ضرورة التنسيق والتعاون لخدمه الحاج. وتمكينه من أداء حجه على أكمل وجه وفي أحسن الظروف. والوقوف على انشغالات الحجاج، وبذل الجهد في حلّها في حينها. والالتزام بالبرامج المسطرة في عمليات إسكان الحجاج وترحيلهم وإعاشتهم.