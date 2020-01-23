بلمهدي يجتمع مع ممثلي الوكالات المنظمة للحج الموسم المقبل

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مساء الأربعاء، على اجتماع ضم ممثلي وكالات السياحة والأسفار المنظمة للحج الموسم المقبل.

وحسب بيان للوزراة، حضر هذا الإجتماع والذي تم بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة، القنصل العام بالنيابة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، وأعضاء الوفد التحضيري.

وأكد الوزير، في كلمته التوجيهية، على ضرورة التفاني في رعاية ضيوف الرحمان وتوفير كافة الخدمات المطلوبة.

كما شدد بلمهدي، على ضرورة الإلتزام بالشروط التي تقطعها الوكالة على نفسها مع الحجاج الذين يرافقونها، حرصا على أن يتفرغ الحاج لمناسكه ولعبادته بتوفير الظروف الملائمة.

واستمع الوزير إلى انشغالات ممثلي الوكالات، رغبة منه في تذليل الصعاب وسعيا لإيجاد الحل المناسب، يضيف البيان.