بلمهدي يحسم الجدل ويرد على المشككين في توقيت آذان الفجر

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، إنّ مواقيت الآذان دقيقة فلكيا وفقهيا.

وأكد بلمهدي، في تصريح له على هامش ندوة علمية نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بخصوص الدعوى التي تزعم أن وقت آذان صلاة الفجر متقدم بـ20 أو 30 دقيقة في الجزائر، أن مواقيت الآذان واحدة ودقيقة فلكيا وشرعيا وفقهيا.

وأورد الوزير: “البعض يريد التشويش على الصائمين وتضليلهم، مواقيت الآذان واحدة وشرعية حسب ما أجمعت عليه كل الدراسات الفلكية”.

ودعا الوزير الذين يتحدثون بدون مرجعية، إلى مراجعة أنفسهم والالتزام بالمرجعية الوطنية الدينية للجزائر.

وكانت اللجنة الوزارية للفتوى، قد أكدت أمس في بيان لها، أن الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر في الجزائر متقدم بـ20 أو 30 دقيقة، مجانبة للصواب وغير مقبولة.

ومن جهته، اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بو عبد الله غلام الله، في مداخلة له أن فريضة الصيام تعد بمثابة علاج وليس حرمان من الطعام والشهوات.