بلمهدي يحضر قداس تنصيب قداسة البابا ليون الرابع عشر

حل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مساء يوم السبت، بمدينة روما الإيطالية، ممثلا للجزائر في قداس تنصيب قداسة البابا ليون الرابع عشر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى المطار كل من رشيد بلادهان. سفير الجزائر لدى الكرسي الرسولي (الفاتيكان)، ومحمد خليفي، سفير الجزائر بجمهورية إيطاليا.

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