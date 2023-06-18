بلمهدي يحل بالسعودية للإشراف على بعثة الحج الجزائرية

حل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، سيشرف الوزير على بعثة الحج الجزائرية باعتباره رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر.

وقد كان في استقباله بالمطار كل من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية محمد علي بوغازي وقنصل الجزائر بجدة محمد عالم.

وكذا رئيس مركز المدينة المنورة زهير بوذراع، ورئيس لجنة الفتوى والإرشاد الشيخ عز الدين بوغلم.