بلمهدي يدشن فرع المركز الثقافي الإسلامي ببشار

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، رفقة والي ولاية بشار، محمد السعيد بن قامو، على تدشين فرع المركز الثقافي الإسلامي للولاية.

وجاء هذا خلال المحطة الأولى من زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية بشار.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حل ليلة البارحة بولاية بشار، للقيام بزيارة عمل وتفقد. وكان في استقباله بمطار بشار محمد السعيد بن قامو والي والولاية والسلطات المحلية.