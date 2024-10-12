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بلمهدي يدشن مدارس قرآنية بالعاصمة

بقلم عايدة.ع
بلمهدي يدشن مدارس قرآنية بالعاصمة
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شرع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد لولاية الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، دشن الوزيرالمدرسة القرآنية لمسجد “الرحمة” ببلدية الكاليتوس وأعطى إشارة انطلاق السنة الدراسية للتعليم القرآني 2024-2025، رفقة الوهاب برتيمة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي والسلطات المحلية.

كما أشرف بلمهدي على تدشين المدرسة القرآنية لمسجد “حمزة بن عبد المطلب” ببلدية درارية، بحضور السلطات المحلية للمقاطعة الإدارية.

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