‏بلمهدي يدعو لأداء صلاة الاستسقاء فرادى

دعا وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي المواطنين بعد شح الامطار المواطنين لأداء صلاة فرادى.

واكد الوزير انه ما إجتمعت الأمة على خير إلا ونزلت عليهم الرحمة والبركة وذكرهم الله في من عنده

كما دعا إلى الخروج والتصدق وهي نوع من البر ومن اسباب نزول الغيث كما يفعل العديد من الدول . ومنهم على حد قول الوير من يخرج صائما تعبدا لله حتى يزل الله المطر. بالإضافة إلى إطعام افقراء والمساكين بعتبر نوعا من الشكر لله

واوضح الوزير ان صلاة الإستسقاء 3 انواع الاولى بالركوع وخطبة مع جمع المصلين والدعاء. بينما الإستسقاء الثانية الدعاء ليوم الجمعة للإمام من فوق المنبر. وفي الاخير ان يصلي الفرد وحده يدعو المولى عز وجل أن يزول الغيث.