بلمهدي يدعو لتنظيف وتزيين المساجد إستقبالا لشهر رمضان

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، إلى عدم التهاون في تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بصلاة التراويح.

وقال الوزير “صلاة التراويح لا بد أن لا تكون مصحوبة بالتهاون، ولابد من استعمال الكمامات في المسجد”.

وأشار أن عدم وجود دروس خلال صلاة التراويح، داخل في البروتوكول الصحي الذي فرضته الجائحة، بالإضافة إلى قراءة حزب واحد.

وتابع ” نحن اليوم في تحدي بعدما استأنفنا صلاة التراويح التي غابت العام الفارط”.

أما عن بيوت الوضوء، فقد أكد وزير الشؤون الدينية، أنه تم غلقها بسبب الخوف من نقل العدوى.

وأكد أن وعي الإمام في إدارة الأزمة من شأنه الخروج بسلام من كورونا.

وأشار بلمهدي أن البروتوكول لم تأتي به وزارة الشؤون الدينية وحدها، بل تمت المصادقة عليه.

وذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الأئمة بضرورة، تنظيف وتزيين المساجد إستقبالا لرمضان.

وأكد أن خصوصية رمضان تتطلب من الأئمة المساهمة في تعقيم المساجد وتنظيفها وتنظيف الشوارع بالتعاون مع سكان الأحياء.