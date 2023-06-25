بلمهدي يزور الحجاج الجزائريين المرضى بمستشفى مكة المكرمة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، صبيحة اليوم الأحد، بزيارة المرضى الجزائريين بمستشفى الملك فيصل ومستشفى النور بمكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن الوزير كان في زيارته رفقة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني. ورئيس فرع الصحة بالبعثة الجزارية الدكتور محمود دحمان للاطمئنان على الحالة الصحية المرضى الجزائريين .

كما ثمن الوزير التنسيق القائم بين الفرع الطبي لبعثة الحج الجزائرية والمصالح الاستشفائية السعودية للتكفل الأمثل بحجاجنا الميامين.