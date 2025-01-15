بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدسة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الأربعاء. بزيارة للمجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء الذين أكرمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. برحلة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وقد رافق وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمناسبة تواجده بالبقاع المقدسة للمشاركة في معرض ومؤتمر الحج. المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة.

يذكر أن رحلة وفد المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة تم تنظيمها من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

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