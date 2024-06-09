بلمهدي يزور حاجين جزائريين بمستشفى المدينة المنورة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، مساء أمس السبت، بزيارة مريضين جزائريين يرقدان في مستشفيين بالمدينة المنورة بالمملكة السعودية.

ورافق الوزير، سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية شريف وليد، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة صالح بوطرفة. ورئيس مركز المدينة المنورة للبعثة الجزائرية للحج جمال عمي.

وزار الوفد، مواطنة جزائرية قدمت للأراضي المقدسة لأداء الحج قبل أن تصاب بوعكة صحية نقلت على أثرها إلى مستشفى المدينة المنورة. تحت اشرافي فريق طبي جزائري-سعودي.

كما زار الوزير ومرافقوه حاج جزائري آخر يرقد بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وقال بلمهدي، في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الجزائري: “استكمالا للاطلاع على التحضيرات وكل الإجراءات التي تتكفل بحجاجنا الميامين. قمنا بزيارة حاجين جزائريين في مستشفيين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في المدينة المنورة. رفقة إخواننا من المملكة”.

وطمأن الوزير، على حسن التكفل بالحاجين، وتحسن وضعهما الصحي.