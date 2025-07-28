بلمهدي يستقبل الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية بمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وزير الشؤون الدينية استقبل الدفعة الثالثة من السادة الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية. بمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية. وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بين البلدين.

وخلال اللقاء أسدى الوزير توجيهاته للأئمة، اين أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من هذا التكوين النوعي بمؤسسة الأزهر العريقة. وكذا ضرورة تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها. بما يجسد روح التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والأزهر الشريف.

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