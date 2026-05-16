بلمهدي يستقبل الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، مساء اليوم ، الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال.

وجاء هذا اللقاء في إطار زيارته إلى الجزائر، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الشأن الديني. وكذا توطيد العلاقات العلمية والروحية بين الجزائر والسنغال.

وأكد بلمهدي، في تصريحه لوسائل الإعلام، حرص الجزائر على توثيق علاقات التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدينية والعلمية في إفريقيا. وهذا بما يخدم القيم الإسلامية المشتركة ويعزز نشر العلم والثقافة واللغة العربية، مثمنا الدور الذي يضطلع به الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس في خدمة الإسلام بإفريقيا.

كما أكد بلمهدي أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الروابط الدينية والروحية مع مختلف الدول الإفريقية.

من جهته، أعرب الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس عن سعادته بزيارة الجزائر، مشيدا بما لمسه من حفاوة الاستقبال وعمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الجزائري والسنغالي.

ونوه الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس بمكانة الجزائر العلمية والدينية ودورها في خدمة الإسلام ونشر اللغة العربية في إفريقيا.

وقد أهدى بلمهدي، لضيف الجزائر مصحفين طُبعا برعاية سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهما مصحف رودوسي التاريخي، ومصحف الجزائر بطريقة برايل برواية ورش.