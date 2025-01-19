بلمهدي يستقبل الدفعة الأولى من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم 19 جانفي 2025 بمقر الوزارة، الدفعة الأولى من السادة الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية بمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.

وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بين البلدين، والتي كللت أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.

وحسب بيان الوزارة، فقد أسدى الوزير توجيهاته للسادة الأئمة بضرورة الاستفادة القصوى من هذا التكوين النوعي بمؤسسة الأزهر العريقة، وكذا ضرورة تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها، بما يجسد روح التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والأزهر الشريف