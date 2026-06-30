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بلمهدي يستقبل الدفعة السادسة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر

بقلم نادية بن طاهر
بلمهدي يستقبل الدفعة السادسة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر
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استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، الدفعة السادسة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، يتعلق الأمر بالدفعة السادسة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك في إطار تجسيد بنود اتفاقية التعاون بين الجزائر ومصر في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.

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