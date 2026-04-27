بلمهدي يستقبل القارئ المُتوج بالمرتبة الأولى في داكار

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، القارئ محمد صلاح الدين رمال، بمقر الوزارة، وذلك عقب تتويجه بالمرتبة الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول قارة إفريقيا في دورتها الثانية، التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة (100) متسابق يمثلون (53) دولة إفريقية.

وهنّأ الوزير القارئ المتوَّج بهذا الإنجاز المشرّف الذي رفع راية الجزائر عاليًا في المحافل القرآنية الدولية. منوهًا بما يتمتع به من إتقان وتميّز في حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر روايةً ودرايةً. ومؤكدًا أن هذا التتويج يعكس العناية المتواصلة التي توليها الجزائر لكتاب الله تعالى حفظًا وتعليمًا وتجويدًا.

كما أشاد وزير الشؤون الدينية بالمستوى الرفيع الذي بلغه حفظة القرآن الكريم الجزائريون، معتبرًا هذا الفوز إضافة نوعية جديدة إلى سجل الجزائر الحافل بالإنجازات في المسابقات القرآنية الدولية.

