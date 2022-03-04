بلمهدي يستقبل المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس الخميس، المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البروفيسور حسين شاوش.
وفي بيان للوزارة اليوم الجمعة، يندرج هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، في إطار تعميق الجهود بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الصحة.
وأوضح البيان أن اللقاء ليس فقط في موضوع كوفيد 19، ولكن في موضوعات كثيرة يتقاسمها الدين والطب، كلٌّ من زاوية توحي كل واحدة منهما إلى الحاجة إلى التكامل وتضافر الجهود خدمة لسلامة الإنسان دينا وبدنا.
يذكر أن البروفيسور حسين شاوش هو أول طبيب جراح جزائري على مستوى المغرب العربي، يجري أول عملية جراحية لزرع الكلى.
وفي ذات اليوم استقبل الوزير عيسى بلخضر، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالجمعيات الدينية، حيث تبادلا الحديث ووجهات النظر في بعض النقاط والقضايا.
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بلمهدي: مستعدون لفتح أبواب العمرة في هذه الحالة
أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، استعداد الوزارة والديوان الوطني للحج والعمرة لفتح ابواب العمرة .
وأضاف الوزير في ندوة صحفية على هامش اشرافه انطلاق جائزة الجزائر الدولية للقرءان الكريم قائلا:”نحن مستعدون في الديوان الوطني للحج والعمرة بإدارته الجديدة، التي هيّأت كل شيئ بالاضافة الى الوكالات السياحية، كما أن الوزارة تدرس على مستوى الحكومة هذا الأمر وستكون فيه اجراءات لاحقة.”
وفي هذا السياق أوضح بلمهدي انه في حال مواصلة تراجع الاصابات ومساهمة الكل في القضاء على الوباء، حينها سيتم التخفيف والافراج عن قرارات مفلحة لكل الجزائريين.
كما أشار الوزير الى أن كل البلدان لم تفتح ابوابها للعمرة، من بينها الجزائر، وهذا راجع الى الاحتياطات والتدابير الصحية.
مضيفا أنه و الى اليوم لازالت اجراءات وقائية داخل المساجد من بينها البقاء على صلاة التباعد.
طالع ايضا: بلمهدي.. الظروف الحالية والوضعية الوبائية لا تسمح بالحديث عن فتح العمرة حاليا
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الظروف الحالية والوضعية الوبائية لا تسمح بالحديث عن فتح العمرة حاليا.
وقال وزير الشؤون الدينية على هامش اشرافه على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات قراءة “صحيح البخاري” وموطأ “الإمام مالك”، أن فتح العمرة يتطلب شروطا وإجراءات.
مضيفا أنه “عندما تتأهل الظروف ونساعد بعضنا البعض على تجاوز هذه المحنة سيكون هناك قرار يفرح الناس”.