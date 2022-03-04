بلمهدي يستقبل المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس الخميس، المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البروفيسور حسين شاوش.

وفي بيان للوزارة اليوم الجمعة، يندرج هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، في إطار تعميق الجهود بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الصحة.

وأوضح البيان أن اللقاء ليس فقط في موضوع كوفيد 19، ولكن في موضوعات كثيرة يتقاسمها الدين والطب، كلٌّ من زاوية توحي كل واحدة منهما إلى الحاجة إلى التكامل وتضافر الجهود خدمة لسلامة الإنسان دينا وبدنا.

يذكر أن البروفيسور حسين شاوش هو أول طبيب جراح جزائري على مستوى المغرب العربي، يجري أول عملية جراحية لزرع الكلى.

وفي ذات اليوم استقبل الوزير عيسى بلخضر، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالجمعيات الدينية، حيث تبادلا الحديث ووجهات النظر في بعض النقاط والقضايا.

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