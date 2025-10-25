بلمهدي يستقبل ثلةً من العلماء والمشايخ من مختلف الدول

إستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، صبيحة يوم السبت، ثلةً من العلماء والمشايخ القادمين من مختلف الدول الإسلامية الشقيقة، الذين شاركوا بمحاضرات ومداخلات قيّمة في الملتقى الدولي للمذهب المالكي في طبعته السابعة عشرة.

وخلال هذا اللقاء، رحب الوزير بالضيوف الكرام، مثمنا مشاركتهم العلمية الثرية ومساهماتهم التي أثرت أشغال الملتقى.

مؤكدا أن الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل الذي يجسده المذهب المالكي في فكره، وفقهه، وممارساته الدينية.

ومن جهتهم، عبر العلماء والضيوف عن عظيم سعادتهم وعميق امتنانهم للجزائر، قيادة وشعبا، على ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. مشيدين بالتنظيم المتميز للملتقى وبالنتائج العلمية الرفيعة التي خلصت إليها جلساته.

كما أكدوا أنهم يعتبرون الجزائر مصدر إلهام في مجال خدمة المذهب المالكي. لما تمثله من نموذج رائد في الجمع بين الأصالة والتجديد، والحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية في آن واحد.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون العلمي والفكري بين الجزائر وسائر الدول الإسلامية. من أجل تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمعات من الغلو والتطرف، في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم.

وقد قدم الوزير لضيوف الجزائر هدية تمثلت في مصحف الجزائر بلغة برايل ومصحف الجزائر بالخط المبسوط. الذين طبعا برعاية سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا المجلات التي تصدرها الوزارة.

للإشارة فقد شارك علماء من 14 دولة ضمن فعاليات الملتقى الدولي للمذهب المالكي في طبعته السابعة عشرة. والذي جرت فعالياته بولاية عين الدفلى من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري.