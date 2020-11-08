بلمهدي يستقبل درمانان ويُؤكد: ننبذ كل أشكال العنف والتطرف.. الإسلام دين السلام

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان.

وحسب بيان للوزارة، تباحث الطرفان بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما المتعلقة منها بالجانب الديني.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بهذه المناسبة، على نبذ كل أشكال العنف والتطرف من أي جهة كانت، والتأكيد على أن الإسلام دين المحبة والسلام ودين التعايش.

وهي التوصيات التي تؤكدها الوزارة دوما للأئمة المنتدبين إلى مسجد باريس الكبير، وهو ما عمل على تجسيده بالفعل كل الأئمة المنتدبين إلى فرنسا، يضيف الوزير.