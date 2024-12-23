بلمهدي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وأوضح بيان للوزارة، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، استقبل بمقر الوزارة. سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وقد كان اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب البيان نفسه.

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