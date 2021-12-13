بلمهدي يستقبل عميد مسجد باريس والخليفة العام للطريقة التيجانية

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، كلا من عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز. والخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي عرابي.

وقال بلمهدي إن اللقاء يهدف إلى التباحث حول ما يمكن تقديمه للجالية الجزائرية بفرنسا وأوروبا. وكذا لتدارس مختلف الإشكاليات التي تواجهها هذه المؤسسة الروحية.

وبخصوص استقبال الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي، قال بلمهدي. إن الجزائر لطالما كانت البيت الجامع للأخوة الأفارقة بصفتهم ثوارا أو من حيث التكوين في المجال الديني. وهو ما يمثله اليوم الامتداد الروحي للطريقة التيجانية بأفريقيا والعالم.

من جهته، قال عميد مسجد باريس إن اللقاء الذي جمعه مؤخرا، برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون كان ”هاما”.

وركز حفيز حول مدى أهمية مساهمة الجزائر ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تكوين الأئمة المنتدبين بفرنسا.

وأشار أنها استمرت منذ 1981 في إرسال بعثات الأئمة لمرافقة الجالية الجزائرية، أخرها دفعة سبتمبر المنصرم. والتي ضمت 57 إماما من بينهم 14 إماما متحصلا على شهادة جامعية بدرجة دكتوراه.

وكشف عن وضع برنامج تكويني جديد بمعهد ابن باديس بباريس. والذي يستمر لثلاث سنوات بدلا عن خمس سنوات كما كان معمولا به سابقا.

وأكد أن البرنامج المعمول به اليوم في المعهد، تم وضعه من قبل أئمة جزائريين ولقي ترحيبا من وزارة الداخلية الفرنسية.

وأضاف أن المعهد، الذي يكون حاليا 180 إمام، فتح أربعة فروع بفرنسا، وقريبا سيتدعم بفرعين اثنين. فيما يتم العمل على فتح فرع آخر بجنيف سبتمبر المقبل.

وبخصوص لقائه بالشيخ علي بلعرابي، قال عميد مسجد باريس,ان الفرصة كانت مواتية لبحث سبل تعزيز العلاقة بين الطرفين. لاسيما فيما يتعلق بمسالة تكوين الأئمة مع التطرق إلى فرص تعاون مشتركة.

وقال خليفة الطريقة التيجانية العام، أن كل ما يخدم الدين الإسلامي. وكل طرف يمكن أن يسهم في خدمة المسلمين عبر بقاع العالم سيلقى دعم الطريقة التيجانية وكل أتباعها. و للعمل من اجل نشر قيم السلم و المحبة و التلاحم كما سطرها الشيخ التيجاني الجزائري.