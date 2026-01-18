بلمهدي يستقبل قنصل الجزائر لدى السعودية

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، محمد الحبيب زهانة، الذي تم تعيينه قنصلا عاما للجزائر بمدينة جدة لدى بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن محمد الحبيب زهانة، تم تعيينه قنصلا عاما للجزائر بمدينة جدة. لدى بالمملكة العربية السعودية، وأدى زيارة مجاملة للوزير قبل التحاقه بمنصبه.

