بلمهدي يستقبل مسؤولين سعوديين مكلفين بتنظيم موسم الحج

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي،اليوم الاثنين، بمقر إقامته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. مسؤولين سعوديين مكلفين بتنظيم موسم الحج. و ذلك في إطار ‏الزيارة الرسمية التي يقوم بها لهذا البلد تحضيرا لموسم حج 2025م/1446هـ.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير “استقبل يوم الاثنين بمقر إقامته، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستشار وزير الحج والعمرة السعودي. المهندس عبد المحسن السالم. ورئيس مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء. ‏وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة السعودية”.

وأوضح البيان أن اللقاء جرى بحضور القنصل العام للجزائر بجدة، محمد عالم، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، والمدير العام المساعد، صالح بوطرفة، والقنصل العام المساعد، و مستشار المدير العام وممثل إدارة مكتب شؤون حجاج الجزائر بالمملكة العربية السعودية.