بلمهدي يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري

بقلم نادية بن طاهر
إستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بمطار الجزائر الدولي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، غانم بن شاهين بن غانم الغانم.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر.

وكذا ترجمةً للإرادة المشتركة في توطيد جسور التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات الشؤون الدينية والأوقاف.

