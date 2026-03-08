بلمهدي يستقبل وفداً من العلماء والمشايخ المشاركين في الملتقى الدولي للدروس المحمدية

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صبيحة اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وفداً من العلماء والمشايخ المشاركين في فعاليات الملتقى الدولي للدروس المحمدية في طبعته الثامنة عشرة، المنعقد بالزاوية الهبرية البلقايدية بوهران، تحت الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وحسب وزارة الشؤون الدينية، الوفد ضم كلاً من فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الرفاعي، والدكتور حبيب الجاجية من لبنان. والشيخ الدكتور منير الكمنتر من تونس، الذين شاركوا بمحاضرات ومداخلات علمية قيّمة ضمن برنامج الملتقى.

وخلال هذا اللقاء، رحّب الوزير بضيوف الجزائر، مثمّناً مشاركتهم العلمية وإسهاماتهم التي أثرت جلسات الملتقى. مؤكداً أنّ الجزائر ستظلّ حريصة على دعم المبادرات العلمية التي تعزّز قيم الإسلام الوسطي المعتدل. وتُسهم في ترسيخ معاني الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونشر الهدي النبوي في مختلف المجتمعات الإسلامية.

من جهتهم، عبّر العلماء الضيوف عن بالغ سرورهم بزيارة الجزائر، معربين عن تقديرهم لما لمسوه من حفاوة الاستقبال. وكرم الضيافة، كما أعربوا عن تثمينهم للدور الرائد الذي يضطلع به الوزير في رعاية هذا الملتقى ودعمه. بما يعزز مكانة الجزائر كحاضنة للعلم والعلماء، ومركزٍ لنشر قيم الوسطية والاعتدال.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون العلمي والفكري بين العلماء والمؤسسات الدينية. في مختلف الدول الإسلامية، بما يسهم في خدمة رسالة الإسلام السمحة وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش.

هذا وقدّم الوزير لضيوف الجزائر هدية تمثلت في مصحف رودوسي التاريخي الذي أُعيد طبعه. برعاية سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إضافة إلى مجموعة من المجلات والدوريات. التي تصدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

