بلمهدي يستقبل وفدا عن رابطة علماء وأئمة و دعاة الساحل
بقلم النهار أونلاين
استقبل اليوم، الخميس، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وفدا عن رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل ممثلين لعشر 10 دول, يترأسهم رئيس الرابطة، ابو بكر والر مدو.
وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة شكل “فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون مع الرابطة في امتداداتها الإفريقية. من أجل دعم الوسطية والاعتدال”.
و بالمناسبة،, أهدى بلمهدي للوفد “مجموعة من مصحف رودوسي التاريخي الجزائري، ومصحف الجزائر بطريقة برايل. الذين طبعتهما الوزارة برعاية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
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