بلمهدي يستقبل وفدا عن رابطة علماء وأئمة و دعاة الساحل

استقبل اليوم، الخميس، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وفدا عن رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل ممثلين لعشر 10 دول, يترأسهم رئيس الرابطة، ابو بكر والر مدو.

وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة شكل “فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون مع الرابطة في امتداداتها الإفريقية. من أجل دعم الوسطية والاعتدال”.