بلمهدي يستقبل وفدا من علماء دول العالم الإسلامي

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بمقر الوزارة، وفدا من العلماء من مختلف دول العالم الإسلامي ممن شاركوا في تأطير ملتقى الدروس المحمدية المنظم من طرف الزاوية البلقايدية الهبرية بوهران في طبعته السابعة عشرة.

وحسب وزارة الشؤون الدينية، العلماء الذين استقبلهم الوزير هم كل من د.محمد مصطفى الياقوتى وزير الشؤون الدينية والأوقاف سابقا بالسودان. و د. أحمد البوصيلي عضو هيئة التدريس بالأزهر الشريف بمصر، والشيخ السيد شلبي عضو هيئة التدريس بالأزهر الشريف بمصر. و د.منبر الكمنتر رئيس جمعية مشيخة جامع الزيتونة بتونس.

وبالمناسبة، أهدى الوزير لضيوف الجزائر نسخا من مصحف الجزائر الذي تمت طباعته برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبعضا من مطبوعات الوزارة، وكذا مصحف الجزائر بطريقة برايل للاستفادة من تجربة الجزائر في العناية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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