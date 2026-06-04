بلمهدي يستقبل 3 مشايخ كبار

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، الأمين العام للمشيخة العامة للصلح في إفريقيا، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العربي شايشي الأمين العام للمشيخة العامة للصلح في إفريقيا. والشيخ إسماعيل قادري عضو مؤسس للمشيخة، وفضيلة الشيخ لخضر غانية عضو المشيخة ممثل الخليفة العام للطريقة التيجانية. وذلك في إطار زيارة مجاملة لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشكّل لقاء بلمهدي بالمشايخ الثلاثة مناسبة لتبادل التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والدعاء بأن يتقبل الله من المسلمين صالح الأعمال. وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجزائر والأمة الإسلامية بمزيد من الخير والأمن والرخاء.

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