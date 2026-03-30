بلمهدي يشارك بالمدينة المنورة في فعاليات حفل افتتاح منتدى العمرة والزيارة

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، مساء اليوم، في فعاليات حفل افتتاح منتدى العمرة والزيارة في طبعته الثالثة.

وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، على رأس وفد يتكون من القنصل العام للجزائر بجدة، محمد الحبيب زهانة، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الدكتور الطاهر برايك.

وقد حظي الوفد باستقبال من قبل وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في أجواء أخوية تعكس متانة العلاقات بين البلدين.

كما التقى الوزير برؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركة، وذلك قبيل الانطلاق الرسمي لأشغال المنتدى، الذي يشهد حضورًا واسعًا لممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالحج والعمرة.