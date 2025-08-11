بلمهدي يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمصر

غادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، أرض الوطن متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة. للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يتم تنظيم هذا الحدث من قبل دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وسيناقش هذا الحدث، في هذه الطبعة موضوع: “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.

ويعقد المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أوت الجاري، بمشاركة مفتين ووزراء وعلماء شريعة وخبراء تكنولوجيا من أكثر من 70 دولة. لبحث التحديات التي تواجه صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي. واستعراض سبل تطوير الإفتاء بما يحقق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتطلبات العصر.

وتحظى مشاركة الجزائر في هذا المحفل العلمي بأهمية خاصة، إذ دأبت على الحضور الفاعل في دوراته السابقة من خلال تقديم أوراق علمية ومداخلات نوعية تسهم في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال. وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية في العالم، بما يخدم القضايا الشرعية الراهنة ويعزز من تبادل الخبرات بين العلماء والمفتين.