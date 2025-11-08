بلمهدي يشارك في مؤتمر ومعرض الحج بالسعودية

غادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم، أرض الوطن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال “مؤتمر ومعرض الحج” في نسخته الخامسة.

وحسب بيان للوزارة، يحمل المؤتمر هذا العام شعار “من مكة إلى العالم”، ويتم تنظيمه من طرف وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وذلك بمدينة جدة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وقد كان في توديع الوزير، بمطار هواري بومدين الدولي إطارات من الإدارة المركزية للوزارة، والديوان الوطني للحج والعمرة.

وخلال مشاركته بالمؤتمر، سيقوم الوزير بتوقيع اتفاقية خدمات الحج لسنة 2026م/1447هـ مع وزير الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية.

ويعد هذا المؤتمر، مناسبة دولية سنوية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الدول والمنظمات. بهدف استعراض أحدث الحلول والابتكارات في منظومة الحج.

وتتضمن فعاليات المؤتمر أكثر من 80 جلسة حوارية و60 ورشة عمل متخصصة. بمشاركة أكاديميين وباحثين وممثلي مكاتب شؤون الحجاج، يستفيد منها ما يزيد عن 2400 متدرب من مختلف دول العالم.