بلمهدي يشدد على تعزيز دور الخطاب الديني عبر منابر الخطابة في لم الشمل

شدد وزير الشؤون الدينية والاوقاف بوسف بلمهدي على ضرورة تعزيز دور الخطاب الديني عبر منابر الخطابة بالمؤسسات المسجدية في لم الشمل لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.

والعمل على تحقيق أهدافه وتعميق أثره في التعريف بعظمة الإسلام وشحذ همم الشباب في بناء مجتمعهم وإرساء دعائمه.

ولدى إشرافه رفقة والي الطارف حرفوش بن عرعار على افتتاح يوم دراسي بفرع المركز الثقافي الإسلامي “عمارة غناس أكد بلمهدي العمل على تحقيق أهداف الخطاب الديني وتعميق أثره في التعريف بعظمة الإسلام وشحذ همم الشباب في بناء مجتمعهم وإرساء دعائمه.

كما اوضح بلمهدي ان “الخطاب الديني ودوره في لم الشمل”, بأن “الإمام, من خلال خطابه المسجدي عبر منابر الخطابة, مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يكون جماعا لا يفرق, يبني ولا يهدم و ذلك من أجل تكريس الوحدة الوطنية والعمل على نشر قيم السلم والتعايش والمحبة بين جميع أبناء الوطن لمواجهة تحديات الجزائر”.