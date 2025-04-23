بلمهدي يشدد على ضرورة التجنّد للتكفل بالحجاج الجزائريين

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على لقاء توجيهي مع مؤطري بعثة الحج الجزائرية بمختلف مكاتبها، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بموسم حج 1446هـ/2025م، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، شدد الوزير بصفته رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر خلال هذا اللقاء، على ضرورة الجاهزية التامة. والتجنّد المطلق لضمان التكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين. مع الحضور الميداني الدائم والاستجابة الفورية لانشغالاتهم، خاصة في المشاعر المقدسة، لضمان موسم حج مريح وآمن للحجاج الميامين.

كما اشار المصدر نفسه، أن اللقاء ضم مؤطري بعثة الحج الجزائرية بمكاتب مكة المكرمة، المدينة المنورة وجدة. من إطارات وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للحج والعمرة.

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