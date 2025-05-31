 بلمهدي يشرف على إجتماع توجيهي بمركز مكة المكرمة لبعثة الحج الجزائرية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر على اجتماع توجيهي بمركز مكة المكرمة لبعثة الحج الجزائرية.

الإجتماع حضره قنصل الجزائر بجدة محمد عالم، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الدكتور الطاهر برايك مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر.

وأيضا ورئيس المركز يوسف بارود، ورؤساء الفروع التابعة للمكتب بالبعثة الجزائرية.

ووصل اليوم وصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، إلى مكة المكرمة للإشراف المباشر على بعثة الحج الجزائرية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى ضمان تنظيم محكم لموسم الحج، ومرافقة مستمرة للحجاج، بما يعكس العناية البالغة التي توليها الدولة لأداء هذه الفريضة في ظروف آمنة ومريحة.