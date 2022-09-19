بلمهدي يشرف على إطلاق حملة لتنظيف المحيط

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، على إطلاق حملة لتنظيف المحيط.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدنية، فقد تم إطلاق الحملة، من مسجد بلال بن رباح ببلدية بئر توتة في العاصمة.

ورافق الوزير، في هذه الحملة، والتي جاءت بمناسبة الدخول المدرسي، ثلة من الأئمة وطلبة المدارس القرآنية.

كما أشرف بلمهدي، على إطلاق قافلة تضامن تضم أدوات مدرسية موجهة للمناطق المحتاجة.

فيما أشرف الوزير صبيحة اليوم، على اختتام فعاليات الأسبوع الاحتفالي الذي نظمته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر.

وتم تنظيم الاحتفال، بالقاعة متعددة الرياضات بالمقاطعة الإدارية بئر توتة. بحضور السلطات المحلية وجمع من إطارات الوزارة والأئمة وطلبة المدارس القرآنية. أين كرم ثلة من الأئمة والمجاهدين.