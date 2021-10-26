بلمهدي يشرف على إفتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، على إفتتاح الطبعة الـ23 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.

وتنظم هذه التظاهرة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد بلمهدي، على أنه من واجبنا المقدس التعاون بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع وسائر المواطنين في خدمة الوطن والعمل على ترقيته وإزدهاره خاصة مع التحديات والمؤامرات التي تستهدف بلادنا في الآونة الأخيرة.

وحث الوزير، على ايثار المصلحة الوطنية العامة على المصلحة الشخصية الضيقة، مؤكدا أن الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيئ.

وشدد الوزير على ضرورة العمل واليقضة للوقاية من العوامل والأسباب التي تضعف الروح الوطنية وتتسبب في الفرقة والتنازع بين أفراد الوطن الواحد.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp