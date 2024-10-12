بلمهدي يشرف على إنطلاق السنة الجديدة للتعليم القرآني

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بالمدرسة القرآنية لمسجد الرحمان بالكاليتوس بالعاصمة، على إعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية للتعليم القرآني لموسم 2024- 2025.

وحسب بيان للوزارة، تتميز هذه السنة الجديدة، بالتحاق أزيد من 1,2 مليون طالب وطالبة. بمختلف هياكل التعليم القرآني على المستوى الوطني.

وأكد الوزير بالمناسبة، أن إلتحاق أزيد من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة بمختلف هياكل التعليم القرآني، يأتي في إطار الخدمات الجليلة التي تضمنها الهياكل الدينية بالجزائر. لاسيما ما تعلق بالجانب الروحي، وتجسيدا لجهود الدولة في خدمة القرآن الكريم.