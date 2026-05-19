بلمهدي يشرف على اجتماع توجيهي لأعضاء مركز بعثة الحج بجدة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم الثلاثاء، على اجتماع توجيهي لأعضاء مركز البعثة الجزائرية للحج بجدة.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، جرى الاجتماع بحضور سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، شريف وليد، والقنصل العام للجزائر بجدة، محمد لحبيب زهانة، ومدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، أ.د الطاهر برايك، ورئيس مركز البعثة الجزائرية بجدة، بدر الدين فيلالي، إلى جانب أعضاء المركز.

وذلك في إطار متابعة التحضيرات الخاصة باستقبال الحجاج الجزائريين القادمين عبر مطار جدة، وضمان نقلهم في أفضل الظروف نحو مكة المكرمة.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات التنظيمية الخاصة بموسم الحج. وتعزيز التنسيق المستمر بين مختلف أعضاء البعثة، بما يضمن تسهيل إجراءات استقبال الحجاج وتوجيههم ونقلهم. مع الحرص على التكفل الأمثل بهم وبأمتعتهم وضمان انسيابية تنقلهم نحو مكة المكرمة.

كما أكد الوزير على أهمية الجاهزية الكاملة لمختلف الفرق العاملة بمركز جدة، باعتباره منفذًا رئيسيًا لعبور الحجاج الجزائريين. داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنسيق، بما يعكس صورة مشرفة عن الجزائر وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.

واستمع الوزير، بالمناسبة، إلى عرض مفصل حول سير العمل بمركز جدة.