بلمهدي يشرف على اختتام دورة إعداد المحكّمين في المسابقات القرآنية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، صباح اليوم الإثنين بفندق السلطان بحسين داي (الجزائر العاصمة)، على اختتام فعاليات الدورة الثالثة لإعداد المحكّمين في المسابقات القرآنية.

وفي كلمته بالمناسبة، أبرز الوزير المكانة السامية لحَمَلة القرآن ومعلميه بمختلف تخصصاتهم في الأحكام والنغم والتجويد والتفسير. مؤكداً أنهم يجتمعون حول قدسية كلام الله تعالى وشرف تلاوته وتعليمه.

كما نوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها المؤطرون في سبيل تكوين محكّمين أكفاء.

مجدداً دعمه المتواصل لهذه الدورة وحرصه على صون مكانة القرآن الكريم وتعزيز حضور أهله في المجتمع.

واختُتم الحفل بتكريم الأساتذة المؤطرين والمشاركين في الدورة، إلى جانب توزيع شهادات التربص على المحكّمين المتربصين المتفوقين.