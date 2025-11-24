بلمهدي يشرف على افتتاح الملتقى الوطني للمرشدات الدينيات بالبليدة

حلّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صباح اليوم الإثنين، بولاية البليدة في زيارة عمل، حيث كان في استقباله بمقر الولاية جمال الدين حصحاص والي الولاية، والسلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وسيقوم الوزير خلال الزيارة بالإشراف على افتتاح ” الملتقى الوطني للمرشدات الدينيات. تحت عنوان تعزيز دور الإرشاد النسوي وتطويره” بقاعة المحاضرات مسجد الكوثر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور