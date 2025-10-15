بلمهدي يشرف على الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بمقر الوزارة، على الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين. حسب ما افاد به, يوم الأربعاء, بيان للوزارة.

و جاء في البيان أنه “عملا بأحكام الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 28 فبراير 2006. الذي يحدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين, أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي يوم الثلاثاء على الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين”.

