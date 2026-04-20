بلمهدي يشرف على اللقاء العام لأعضاء بعثة الحج

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم الاثنين، على اللقاء العام لأعضاء بعثة الحج الجزائرية.

وجرى هذا اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة الأستاذ رضوان معاش، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر أ.د الطاهر برايك، إلى جانب المديرين العامين للوزارة، ورؤساء الوفود من مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم موسم الحج، وكافة الإطارات المعنية.

حيث شكّل هذا اللقاء محطة هامة لتجديد التأكيد على جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق المحكم بين مختلف مكونات البعثة، والعمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بالجاهزية الدائمة، مع مضاعفة الجهود والبذل المتواصل من أجل ضمان أفضل الظروف لحجاجنا الميامين، والسهر على مرافقتهم وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضهم خلال أداء مناسكهم.

وكان وزير الشؤون الدينية، قد افتتح السبت المنصرم، ملتقى تكويني لفائدة المرشدين الدينيين. المكلّفين بمرافقة الحجاج خلال موسم 1447هـ / 2026م، وذلك في إطار استكمال التحضيرات التنظيمية والروحية لهذه الشعيرة. أين أعلن عن الجاهزية التامة للبعثة الجزائرية للحج.

كما التقى على هامش هذا اللقاء بالأئمة وشيوخ الزوايا أعضاء بعثة الجزائرية للحج لهذا الموسم.

